Door corona failliet groot Hilversums verhuurbedrijf maakt nieuwe start: "Zoals het was, wordt het nooit meer"

Toen bekend werd dat alle grote evenementen tot september afgelast werden, was het leed voor Servé meteen geschied. "Er was gewoon geen zicht op verbetering. Het is erg waarschijnlijk dat de eerste grote evenementen pas volgend jaar weer plaats gaan vinden. Dat is veel te ver weg. In de tussentijd kunnen we helemaal niks. Al kwam er nog een paar maanden overheidsgeld dan was het nog niet te redden. En met alle andere steun zouden we onszelf enorm in de schulden steken."

Emotionele beslissing

Dat het bedrijf het niet redde, kwam hard aan bij oprichter Van Rijswijk. "Er staat plots bijna tachtig man op straat. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten", vertelt hij. "Wij zijn geen bedrijf, maar we zijn een familie. Er werken hier mensen die er al sinds bijna de eerste dag bij zijn, mensen met wie we lief en leed hebben gedeeld. Het doet zo ontzettend veel pijn om die mensen te moeten vertellen dat het bedrijf failliet is. Ik heb rondom het faillissement veel slapeloze nachten gehad en heel wat tranen gelaten. Het doet echt heel veel pijn. Het geeft zo'n gevoel van machteloosheid, want we hebben hier geen enkele invloed op gehad. Het komt allemaal door het coronavirus en de gevolgen daarvan. Je ziet alles zo uit je handen glippen."