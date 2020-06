Droom van Larense banketbakker door crisis in duigen: "Voelt ontzettend oneerlijk"

LAREN - De droom van patissier Glenn veranderde door de coronacrisis in een nachtmerrie. Eind april werd zijn winkel failliet verklaard. Het is één van de zeker negen ondernemingen in het Gooi die tussen half maart en eind mei de deur heeft moeten sluiten, zo blijkt uit onderzoek van NH Nieuws.

Joost Lammers / NH Nieuws

Patisserie Jane in het centrum van Laren biedt een troosteloze aanblik. Enkele mensen lopen langs en kijken vragend naar binnen wat er aan de hand is. Er worden geen gebakjes meer verkocht. Ook wordt er geen koffie en thee meer gedronken. Alles is donker. "Het is zonde. Deze zaak is een begrip in Laren", zegt een man als hij hoort wat er aan de hand is. Eigenaar Glenn heeft zijn zaak met pijn in het hart eind april failliet laten verklaren. "Ik ben een startende ondernemer en had een financiële buffer van twee maanden." De steun van het kabinet was voor hem onvoldoende, omdat hij bijna zijn volledige omzet kwijtraakte.



Met enige regelmaat staan er klanten voor de gesloten deur die zelfs van ver komen voor het gebak bij Jane. De klanten zijn dan ook erg tevreden over de kwaliteit. Bekijk hun reacties in de onderstaande video: Tekst gaat door onder video

NH Nieuws

Quote "Toen corona kwam, was het ineens helemaal stil" Glenn, Patissier

Twee jaar geleden begon Glenn met zijn winkel. "De patisserie was mijn droom en iets wat ik mijn hele leven had willen doen. Het was een gezond bedrijf en daarom voelt het ontzettend oneerlijk."



Half maart veranderde alles door de 'intelligente lockdown' die werd afgekondigd door het kabinet. "Toen corona kwam, was het ineens helemaal stil, terwijl het bij de bakker naast ons storm liep. Daarnaast hadden we ook nog kapotte machines en kwam er een concurrent bij, maar corona is de grote klapper geweest." Kiezen voor gezin Na een kleine twee maanden is het geld op en ziet hij geen andere mogelijkheid dan het faillissement aan te vragen. "De vraag is: hoe ver wil je in de problemen komen? Als ik door was gegaan en weer een lening was aangegaan, had ik nog meer problemen gehad. Er wordt al genoeg van me af gepakt. Dan moet je ook voor je gezin kiezen." "Het is niet waar ik twee jaar geleden voor gekozen heb." In het Gooi is het aantal faillissementen nu nog beperkt, maar hij denkt dat het daar niet bij blijft. "Ik verwacht dat in het najaar de échte klapper gaat komen."



Joost Lammers / NH Nieuws

Of hij na de crisis toch weer gaat beginnen met een nieuwe patisserie? "Ik zou heel graag willen, maar dan neem ik weer een risico. Ik weet het nog niet."

Na dit gesprek komt er ook een beetje goed nieuws. De patisserie opent vrijdag namelijk de deuren weer. De Hilversumse bakker Rob Dekker is de nieuwe eigenaar en volgens hem kan het personeel in de zaak blijven werken. Ook de banketbakkers blijven werken, zodat Glenn in elk geval weer zijn ambacht kan uitoefenen en de trouwe klanten binnenkort weer gewoon terecht kunnen.



Bekijk hieronder het interview met de nieuwe eigenaar Rob Dekker:

Joost Lammers / NH Nieuws