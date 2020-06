De staat van Noord-Holland in zes vragen: "Dit is nog maar het topje van de ijsberg"

NOORD-HOLLAND - De coronacrisis houdt de wereld al maanden in zijn greep en ook economisch zijn de gevolgen enorm. Maar hoe zit het met de faillissementen? In welke sector vallen de hardste klappen? En wat zijn de perspectieven voor net afgestudeerden en werknemers in kwetsbare sectoren? Zes vragen over de staat van Noord-Holland, beantwoord door faillissementdeskundige Robert Jan Blom, curator Martijn Bonefaas en organisatiepsycholoog Jessie Koen.

Zo tonen cijfers uit het Centraal Insolventieregister aan dat in de periode na 15 maart in de regio Amsterdam al 74 faillissementen zijn. Gevolgd door Amstelland (23), Zaanstreek-Waterland (21), Alkmaar (15), 't Gooi (9), Haarlem (9), IJmond (8), Noordkop (8) en West-Friesland (7). Maar dit is nog maar het topje van de ijsberg, zegt faillissementdeskundige Robert Jan Blom: "De hardste klappen komen nog."

Langzamerhand worden onze bewegingsmogelijkheden vergroot: horecagelegenheden mogen weer open, we kunnen weer naar de bioscoop, het museum of het theater en ook de opening van sportscholen is in zicht. Maar nu alles langzaam aan begint te lopen, komt ook de voorspelde faillissementsgolf op gang.

Blom: "Het helpt natuurlijk wel als je als bedrijf enige mate van reserves hebt. Maar ik ben erg pessimistisch en zie weinig perspectief." Volgens hem liggen er alleen nog kansen voor grote bedrijven door personeel naar huis te sturen. "Faillissement, schuldsanering en sluiting zijn eigenlijk de enige oplossingen om er als onderneming nog een beetje goed vanaf te komen, ben ik bang." Ook voor eventuele doorstarts is hij huiverig. "Ik ben bang dat de overlevingskansen minimaal zijn. Neem bijvoorbeeld de horeca. Daar geldt: maximaal dertig mensen in de restaurants." Volgens hem moeten doorstarts extra kritisch worden beoordeeld om fraude te voorkomen, want dat ligt volgens Blom op de loer. "Voor bedrijven is het mooi. Personeel kun je ontslaan en schuldeisers aan de kant zetten. Maar voor die groepen zelf is een doorstart een regelrechte nachtmerrie. Het zorgt voor grote onzekerheid."

3. In welke sectoren vallen in Noord-Holland de hardste klappen?

Curator Martijn Bonefaas: "Ik heb de lijst met faillissementen er bijgepakt van de afgelopen maand en met name in de horeca, de evenementensector en de aanverwante dienstverlening worden de meeste faillissementen uitgesproken." Bonefaas noemt uit de horeca enkele grote namen als hotel Spaander in Volendam, 't Twiskerslot in Twisk en ook Hotel Marktstad in Schagen. Met aanverwante dienstverlening duidt hij op bijvoorbeeld parkeerservices waar opeens minder gebruik van wordt gemaakt, of een brouwerij die aan de horeca levert. Volgens de Hoornse curator gaat het bij de eerste faillissementen om bedrijven die al enigszins in liquiditeitsproblemen zaten of onvoldoende reserves hadden om een klap op te vangen. Bonefaas legt uit dat als de omzet volledig komt stil te liggen, met honderd procent of negentig procent, de nood natuurlijk meteen hoog is en een overheidsregeling als de NOW niet helpt."Veel bedrijven zullen het op dit moment zwaar hebben. Denk ook aan bedrijven in de toeristensector, zoals souvenirwinkels waar niets of nauwelijks meer wordt verkocht, zoals in Volendam of op de Zaanse Schans, pretparken en kermisexploitanten."

4. In hoeverre zijn ondernemers binnen onze provincie bezig zich te wapenen tegen faillissementen?

Bonefaas: "Binnen ons arbeidsrechtelijke team is meer vraag gekomen naar reorganisatie na de NOW-periode." Volgens Bonefaas voorzien ondernemingen ook in de toekomst een lagere vraag naar hun diensten en producten. Door alvast na te denken over de mogelijkheden tot reorganisatie, proberen bedrijven de negatieve gevolgen zoveel mogelijk tegen te gaan. Volgens Bonefaas kijken ondernemers daarom kritisch naar het personeelsbestand, met als doel het voorbestaan van de onderneming en daarmee de resterende werkgelegenheid te kunnen behouden.

