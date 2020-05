Hilversum schrapt belastingen om lokale ondernemers te steunen tijdens coronacrisis

Precariobelasting is het geldbedrag dat Hilversumse ondernemers betalen om gebruik te maken van de openbare ruimte, om er bijvoorbeeld een terras of een reclamebord op te zetten.

Het niet hoeven betalen van de belasting moet de ondernemers wat lucht geven in deze barre tijden. "De coronacrisis heeft een grote impact op het bedrijfsleven in Hilversum. Cafés en restaurants zijn dicht. De terrassen kunnen niet benut worden. Horecaondernemingen kunnen alleen nog bezorgen. Winkels en (persoonlijke) dienstverleners starten net weer op, binnen de anderhalve-meter-samenleving. De omzetverliezen zijn groot", zegt wethouder Karin Walters.

Of de belasting echt geschrapt wordt, hangt nog wel af van de gementeraad. De raad praat er later deze maand over.

Andere gemeenten

Hilversum is niet de enige gemeente waar wordt gekeken of de gemeente lokale ondernemers kan helpen. Weesp kondigde gisteren al een noodfonds aan om lokale voorzieningen te helpen en bekijkt ook of belastingen (deels) kunnen worden geschrapt. Gooise Meren besloot eerder al de betaling van belasting in ieder geval uit te stellen.