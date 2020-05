Weesp trekt half miljoen euro uit om voorzieningen van corona-ondergang te redden

Weesp nam de afgelopen weken al losse maatregelen her en der en wil met het noodbudget een potje hebben waar het blijvend uit kan putten. Of de gemeente Weesp het geld ook echt reserveert, hangt nog wel af van de gemeenteraad. Die moet eind deze maand nog groen licht geven.

Door de crisis hebben landelijk bijvoorbeeld lokale theaters het erg zwaar. Ze zien veel omzet verdampen omdat ze langere tijd hun deuren hebben moeten sluiten. Als ze straks wel weer open mogen, kunnen ze veel minder bezoekers ontvangen. En dat is ook weer terug te zien in de omzet. Weesp wil 'belangrijke voorzieningen' in zulke gevallen redden. Welke voorzieningen precies een beroep kunnen doen, moet nog worden bepaald.

