AZ-talent Barasi wil op z'n zeventiende debuut maken

WIJDEWORMER - Jong AZ gaat deze vrijdagavond op bezoek bij FC Eindhoven en daar hebben ze wat goed te maken. De Alkmaarse talenten verloren vorig weekend namelijk twee keer. Toch waren er ook positieve punten, want zo maakte de Yusuf Barasi zijn eerste treffer in het betaalde voetbal. "Sowieso mooi om in de basis te starten en dan met een goal is het helemaal mooi."

Jong AZ'er Yusuf Barasi over z'n treffer bij z'n basisdebuut - NH Nieuws

Jong AZ verloor vorige week vrijdag met 3-2 van Jong Ajax en afgelopen maandag met 6-2 van FC Volendam. Veel goals tegen dus en daar maakt trainer Michel Vonk zich uiteraard zorgen over. "We hebben nu gemiddeld bijna drie goals tegen per wedstrijd en dat is natuurlijk te veel." Tijmen Wildeboer Wel positief waren de vele debutanten afgelopen weekend. Zo maakte Tijmen Wildeboer zijn debuut voor Jong AZ. De fysiek sterke aanvaller uit Bloemendaal viel in tegen de Amsterdammers. Vlak voor tijd raakte hij twee keer de paal. "Ik dacht twee keer dat de bal erin zou gaan en geloof dat ik de grasmat daar een beetje kapot heb geslagen."

Quote "Ik dacht twee keer dat de bal erin zou gaan en geloof dat ik de grasmat daar een beetje kapot heb geslagen." Jong AZ-speler Tijmen Wildeboer

Yusuf Barasi Maandag was er ook een mooi moment voor Yusuf Barasi. De 17-jarige aanvaller stond voor het eerst in de basis en scoorde voor de Alkmaarders in de tweede helft. Daar was hij uiteraard zeer content mee en dat smaakt naar meer. "Ik wil op mijn zeventiende debuteren in de hoofdmacht van AZ."