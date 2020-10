Jeugdzorg maakt tongen los: Castricums debat vanwege tijdgebrek dinsdag verder

CASTRICUM - Het was de bedoeling dat het Castricumse college na het debat van gisteravond een besluit zou nemen over de contractverlenging van de omstreden JeugdzorgPlus-aanbieder Horizon. Het onderwerp maakt echter zoveel tongen los dat het online debat gisteravond niet kon worden afgerond, en het resterende deel naar dinsdag is verplaatst.

Fractievoorzitter Roel Beems van CK&G probeert de misstanden bij en rond Horizon al lange tijd op de agenda te krijgen. Gisteravond was het zo ver: als enige van de 18 gemeenten die bij Horizon gezamenlijk JeugdzorgPlus inkopen ging het Castricumse college met de raad in debat.

Castricum zou dat doen na het debat van gisteravond, dat onder meer duidelijkheid moest scheppen over de gang van zaken in de gesloten jeugdzorginstelling Antonius in Bakkum. Die locatie ligt vanwege opstartproblemen en enkele incidenten waarbij cliënten betrokken waren, al sinds de opening begin vorig jaar onder een vergrootglas. Onlangs twijfelden enkele kinderrechters openlijk of Horizon wel in staat is om haar cliënten op deze locatie de veilige omgeving te bieden die ze nodig hebben.

Waar CK&G Horizon onder meer beticht wordt van zelfverrijking over hoofden van jongeren met een rugzak en moderne slavernij, beschuldigt Beems zijn collega-raadsleden van 'struisvogelpolitiek'. Omdat het om een ingewikkeld dossier gaat, zouden veel raadsleden eerder geneigd zijn weg te kijken dan dat ze hun controlerende functie uitoefenen, betoogde hij. "Wat ons betreft is het duidelijk, voorzitter. We moeten af van het mantra: 'wij gaan hier niet over' [...] We gaan er namelijk juist wél over."

In een betoog legde hij onder meer ragfijn uit wat er volgens zijn partij zou zijn misgegaan rond de aanbesteding van de gesloten jeugdzorg in 2018, tijdens 'de overhaaste start' van Horizon in Bakkum en tijdens de evaluatie van het eerste jaar.

CK&G heeft al wel gesproken en zelfs twee moties ingediend, vertelt fractievoorzitter Beems aan NH Nieuws. "Met de eerste motie willen we dat alsnog wordt afgezien van contractverlenging, maar ik denk dat we geen meerderheid voor krijgen." Met de tweede motie hoopt zijn partij te regelen dat - als de eerste motie niet wordt aangenomen - er een alternatieve plek in Noord-Holland komt, waar jongeren naartoe kunnen als ze bij Antonius niet op hun plek zitten. "Parlan (t/m 2018 JeugdzorgPlus aanbieder in NHN) bestaat ook nog."

Waarom ligt Antonius onder een vergrootglas?

Na een tumultueus verlopen aanbesteding in 2018 waarbij Horizon de JeugdzorgPlus-zorg won van Parlan, is het Zuid-Hollandse Horizon in allerijl op zoek gegaan naar een locatie om die specifieke 'gesloten' zorg te bieden. Die werd uiteindelijk gevonden in het voormalige kindertehuis Antonius in Bakkum.

Met de nodige kunstgrepen is dat pand klaargemaakt om de jongeren te huisvesten, maar voldoet nog niet aan de wensen. Horizon geeft aan dat het met een miljoeneninvestering het pand wil omvormen tot een passende gesloten inrichting met een open karakter, zoals de gesloten zorg gewenst is door de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord.

In juni dit jaar bleek dat bij een steekincident bij het station in Castricum vijf minderjarige cliënten van Antonius betrokken waren. Die jongeren waren niet teruggekeerd van verlof of weggelopen uit de instelling. Daarnaast uitten meerdere kinderrechters in Noord-Holland hun zorgen over de veiligheid in Antonius.

Deze laatste incidenten en zorgen zijn niet meegenomen in de afweging van de 17 collegebesluiten om het contract met Horizon (dat op 4 februari 2021 verloopt, red.) met twee jaar te verlengen. Die beslissing is genomen op basis van de evaluatie van het eerste jaar (2019, red.) waarin Horizon de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord verzorgde.