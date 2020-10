Omstreden biomassacentrale Zaandam meet uitstoot: rook- en stankoverlast verwacht

ZAANDAM - Bio Forte meet vanmiddag de uitstoot van de grote ketel in de biomassacentrale in Zaandam. Die opdracht kreeg het bedrijf ruim een half jaar geleden, maar omdat de vraag naar warmte in de zomermaanden te klein is om de grote ketel in gebruik te nemen, gebeurt dat vandaag pas. Het opstarten van de ketel kan gepaard gaan met rook- en stankoverlast, waarschuwt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZK).

Buurtbewoners schrokken zich een hoedje toen de schoorstenen van de centrale aan de Pascalstraat op 27 februari van dit jaar enorme rookwolken uitbraakten. De klachten over de centrale waren voor de ODNZK aanleiding om een onderzoek te starten en poolshoogte te nemen bij de centrale.

De dikke rook bleek te zijn veroorzaakt door een softwarefout. Omdat de temperatuur in ketel te laag was, werd de biomassa in de ketel niet optimaal verbrand. Toen duidelijk werd dat het euvel niet á la minute kon worden opgelost, besloot Bio Forte de centrale stil te leggen. Een dag later was het probleem verholpen, maar De Omgevingsdienst tikte Bio Forte op de vingers, omdat het incident te laat zou zijn gemeld. Bovendien kreeg het bedrijf de opdracht om een rapportage op te stellen waaruit de toedracht van het incident duidelijk zou worden. Op basis van die rapportage zou de Omgevingsdienst verder onderzoek doen naar het incident.

Het was niet de eerste keer dat de gloednieuwe biomassacentrale in opspraak raakte. Nadat de centrale begin dit jaar in gebruik was gekomen, bleek dat dat was gebeurt zonder dat de vereiste vergunning was verleend. Volgens Jaap Koppejan van Bio Forte was dat 'slechts een formaliteit', iets dat door de Omgevingsdienst werd bevestigd.

Onderdeel van het onderzoek naar de softwarefout die op 27 februari in de naastgelegen buurt voor rookoverlast zorgde, zijn metingen die moeten bepalen welke stoffen in welke concentratie worden uitgestoten. Dat moest het bedrijf voor 31 oktober doen, zo luidde de opdracht van de ODNZK. Maar omdat de vraag naar warmte het afgelopen halfjaar onvoldoende was om de grote ketel aan te steken, werd de laatste test uitgesteld. Inmiddels is de vraag naar warmte groot genoeg om de houtsnippers in de grote ketel aan te steken. Dat zal vanmiddag gebeuren. De verwachting is dat bij het opstarten van de ketel de nodige rook- en stankoverlast ontstaat, iets waarvoor de Omgevingsdienst omwonenden waarschuwt. Ook zal in die opstartfase de uitgestoten concentraties stoffen hoger liggen dan maximaal toegestaan. Controle "Tijdens de opstartfase is niet te voorkomen dat de emissienormen tijdelijk worden overschreden.", laat de dienst weten. Het opstarten van de ketel zal gecontroleerd worden door de omgevingsdienst. De biomassacentrale moet wel rekening houden met omstandigeheden zoals het weer en de schooltijden van de twee naastgelegen scholen. Overlast kan worden gemeld via het klachtenformulier van de OD NZKG.