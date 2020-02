Flinke rookwolken bij biomassacentrale door problemen met software

ZAANDAM - Door technische problemen bij de biomassacentrale in Zaandam zijn donderdagmiddag flinke rookwolken ontstaan. Na meerdere klachten over de rook heeft eigenaar Bio Forte de centrale stilgelegd.

Inmiddels is de storing verholpen. De rookoverlast ontstond doordat de temperatuur in de ketels te laag was. Dat kwam door een probleem met de software-instellingen bij het opstarten van de ketel.

Sinds half december is de biomassacentrale aan het testen. Na het weekend zal de biomassacentrale de ketels weer gecontroleerd opstarten om die testen te hervatten. De Omgevingsdienst gaat onderzoek doen naar het voorval.