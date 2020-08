Toch geen biomassacentrale in Rijsenhout na verzet van omwonenden

De Meerlanden laat weten niet verder te gaan met de ontwikkeling van een biomassa-installatie door 'de gewijzigde omstandigheden'. In een toelichting zegt het bedrijf dat het niet verantwoord is om de noodzakelijke investeringen te doen:

'De scherpe normen voor luchtemissies, de ontwikkelingen rond de aanscherping van stikstof beleid via de Wet natuurbescherming, het nationale maatschappelijke debat over biomassa en de inschatting van onzekerheden door potentiële leveranciers van een biowarmte installatie leiden tot het uitblijven van aanbiedingen (...). Als gevolg van deze beslissing zal ook het geplande warmtenetwerk in Park Rijk niet worden aangelegd'.

De biomassaketels waren bij een groot deel van de bevolking omstreden. Niet alleen vanwege de uitstoot, maar ook vanwege het - in de ogen van tegenstanders - gebrek aan transparantie. Bovendien zou er onvoldoende onderzoek zijn gedaan naar de gevolgen voor het milieu en de gezondheid.

Het besluit van De Meerlanden is met gejuich ontvangen bij de omwonenden. "We zijn heel erg blij met de beslissing", zegt Karin van Rijn, die al naar de rechter was gestapt. "Dit hadden ze al lang kunnen zien aankomen, gezien de discussie over de biomassacentrale in Diemen".

Het is een strijd die vanuit de bevolking is gevoerd, zegt Van Rijn: "We hebben de politiek benaderd en opgeschud. Van een aantal partijen kregen we vervolgens steun. Wij voelen heel erg dat we van onderaf de druk hebben opgevoerd".

Waakzaam

Toch blijven de bewoners waakzaam, want De Meerlanden blijft de ambitie houden om te investeren in biomassaketels. "We houden het nauwlettend in de gaten, want De Meerlanden heeft wel een track record om hun beloftes niet altijd na te komen".

De Rijsenhoutse verwijst ook naar het plan van de afvalverwerker om wel door te gaan met de bouw van kantoorunits op de aangewezen plek. Het zijn volgens haar investeringen die later goed van pas zouden kunnen komen, als De Meerlanden tóch weer biomassaketels wil.

Kijk hier de reportage terug die NH Nieuws eerder maakte over het verzet van de omwonenden