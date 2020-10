NH Airtime: De dagen aftellen tot KLM's laatste Boeing 747-vlucht

SCHIPHOL - Voor liefhebbers van de Boeing 747-400 van KLM is het aftellen (weer) begonnen. Over vijf dagen sluit KLM een tijdperk van 49 jaar vliegen met de passagiers-jumbojet definitief af. Op zondagmiddag 25 oktober landt er voor het laatst een Boeing 747-400 van KLM op Schiphol.

KLM had eigenlijk al in maart vanwege de coronacrisis een streep gezet onder de carrière van de passagiers-Boeing 747, maar besloot er toch drie langer te laten doorvliegen met uitsluitend vracht tussen China en Schiphol. Die drie zogenaamde 'combi's', een speciaal type jumbo met extra vrachtruim achterin het vliegtuig, werden dan gevuld met medische apparatuur en mondkapjes. In sommige gevallen werden de stoelen ook gebruikt om dozen op te plaatsen, zoals te zien is op de onderstaande afbeelding aan boord van een Boeing 777.

KLM zegt de 747's vanaf het winterseizoen, dat dit weekend ingaat, niet meer voor het vrachtvervoer nodig te hebben. Het laatste toestel landt zondagnamiddag vanuit Shanghai op Schiphol. Deze en de twee andere 747-400's worden dan gereedgemaakt voor hun laatste reis. Een woordvoerder van KLM wist nog niet wat er met de drie jumbo's gaat gebeuren, zoals het voorgoed parkeren in een Californische woestijn, een Twentse slopershamer, een nieuw leven als vrachtvliegtuig bij een andere maatschappij of een andere optie.

Martinair

Naar verwachting vertrekt de laatste passagiers-Boeing 747-400 in december of januari vanaf Schiphol richting de nog nader te bepalen eindbestemming. De KLM-blauwe jumbo's verdwijnen niet helemaal vanaf Schiphol. Dochtermaatschappij Martinair Cargo heeft drie Boeing 747-400ERF's (Extended Range Freighters) in KLM-beschildering. Die vliegen waarschijnlijk het decennium nog helemaal vol.

Boek

Over de KLM-Boeing 747-400 verschijnt binnenkort nog wel een afscheidsboek. Het boek is een project van vrijwilligers, van piloten tot grondpersoneel en van fans tot passagiers. Eerder verscheen al een boek over de Boeing 747-'classic', de Boeing 747-200 en -300, waar KLM ruim twintig jaar gebruik van maakte.