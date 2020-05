KLM-Boeing 747 eindigt in de Californische woestijn: "Stuk van je leven is afgelopen"

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Hoewel het afscheid van een vertrouwd toestel bij piloten regelmatig zwaar valt, staan ze ook vaak in de rij om de laatste vlucht te mogen uitvoeren. Het 'wegbrengen' van een afgedankt vliegtuig is ook best een avontuur. Een uitgefaseerd KLM-toestel belandt nooit op een gebruikelijke bestemming, maar op een luchthaven waar de gemiddelde passagier niks te zoeken heeft. KLM's City of Seoul, een 23 jaar oude Boeing 747-400 krijgt een plekje in de Mojavewoestijn, op zo'n twee uur rijden van luchthaven LAX in Los Angeles.

Lage luchtvochtigheid

De Mojavewoestijn is een bekende locatie voor buiten gebruik genomen vliegtuigen. Ook KLM parkeerde er vaker afgedankte Boeings. Vandaag voegt de 'Seoul' zich bij twee andere blauwe 747-400's en nog eens tientallen andere soortgenoten. De luchtvochtigheid in de woestijn is laag: een prima conditie voor vliegtuigen om lang stil te staan. Sommige kisten krijgen daar een tweede leven. Die van KLM niet, alleen bruikbare onderdelen worden ontmanteld en doorverkocht. In een verouderde Boeing 747-400 heeft geen enkele maatschappij interesse, zeker niet tijdens de wereldwijde coronacrisis waarin vliegreizen opeens geen vanzelfsprekendheid meer zijn.

Tussen de talloze Atlas- en Southern-Boeings is ook nog een blauwe bult waar te nemen, een van KLM's twee Boeing 747-400's in de Mojavewoestijn in 2017: