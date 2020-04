Piloot Erwin geeft bijzondere rondleiding in 'zijn' Boeing 747

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Gezagvoerder Erwin van der Waart maakte de laatste landing ooit met de 'City of Bangkok', de Boeing 747-400 die door vakantiemaatschappij Corendon van KLM werd gekocht om in de tuin van het Village Hotel in Badhoevedorp te zetten. Inmiddels zijn door de coronacrisis alle passagiers-Boeing 747's van KLM tegelijk met pensioen gestuurd. Wie nog met zo'n toestel had willen vliegen, is inmiddels te laat.

De zeven jumbo's maken allen nog één vlucht: een reis naar de slopershamer of een vliegtuigkerkhof.

Van KLM-blauw naar Corendon-rood/wit

Eind 2018 werd voor de Bangkok de slopershamer bespaard gebleven. Het toestel werd in Rome overgespoten van het KLM-blauw naar het Corendon-rood/wit en door Erwin van der Waart teruggevlogen naar Schiphol. Voor Erwin was het zijn ook zijn laatste landing met de Boeing 747, daarna stapte hij over op de Boeing 777. Maar de liefde voor 'zijn' 747 is Erwin nooit kwijtgeraakt.

Blackbox

Die liefde, en veel geheime kruip-door-sluip-door-plekjes van de 747, gaat hij aanstaande donderdag met zoveel mogelijk mensen delen tijdens een bijzondere rondleiding door het toestel.

Online weliswaar, want vanwege de strenge coronaregels zou een echte tour door het vliegtuig onmogelijk zijn. Maar Erwin belooft een uitzonderlijke rondleiding, want wie had geweten dat de blackboxen -de apparaten die alle vluchtgegevens opslaan in geval van een ongeluk- recht boven de achterste wc van de economy klasse zat verstopt?

Net als duizend andere Boeing 777-piloten van KLM en de meeste van de toestellen zelf, blijft Erwin zolang de coronacrisis gaande is op de grond. KLM vliegt nog maar zo'n 10 procent van het normaal aantal vluchten. Voorlopig moet Erwin het doen met de 747 op sokkels. Maar hij laat zich er niet door uit het veld slaan: "Het is me een genoegen om jullie mee te nemen door dit fantastische vliegtuig."