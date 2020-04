Haarlemmer brengt online ode aan KLM's Boeing 747

Het had pas in 2021 moeten gebeuren, maar amper een week geleden stopte KLM vrijwel abrupt met het vliegen met de iconische Boeing 747. Volgend jaar zou het toesteltype 50 jaar voor de maatschappij hebben gevlogen, maar door de coronacrisis kon KLM niet anders dan de zeven passagiers-747's per direct met pensioen te sturen. Wat overblijft zijn de herinneringen van veel liefhebbers van het toestel. En natuurlijk foto's, heel veel foto's. Haarlemmer Marnix Groot zette zijn collectie historische 747-foto's online.

Vorige week zondag landde voor het laatst een Boeing 747 van KLM met passagiers op Schiphol. In plaats van mei 2021 werd het zondag 29 maart 2020 dat er einde kwam aan bijna 50 jaar trouw gebruik van de Boeing 747 bij de maatschappij. De allereerste Boeing 747 van KLM werd in 1971 in gebruik genomen. De 747 was revolutionair, want mede vanwege het opvallende bovendek, de 'bult', pasten er veel meer passagiers in een straaltoestel en werd vliegen ook iets wat de gewone man of vrouw kon betalen.

Haarlemmer Marnix Groot (1975) werkt al jaren in de luchtvaartsector. Eerst op Schiphol, waarna hij carrière maakte als luchthavenontwerper in China, adviseur voor Lufthansa in Duitsland. Uiteindelijk belandde hij in Montreal (Canada) bij de wereldwijde luchtvaartkoepel IATA. Inmiddels is Groot zelfstandige, maar woont nog steeds in Montreal. In zijn vrije tijd is hij amateur-luchtvaarthistoricus. Zijn liefde voor de geschiedenis van de luchtvaart deelt hij op zijn eigen site AirportHistory.org, met sinds kort een aparte pagina voor de KLM-747.

