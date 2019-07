'Let's Fly Away!' 100 jaar KLM-foto's in Stadsarchief Amsterdam

AMSTERDAM - Een snoepende Johan Cruijff in een verder lege DC-8, een mijmerende Mies Bouwman hoog boven de wolken en natuurlijk veel stewardessen door de jaren heen: het Maria Austria Instituut in Amsterdam viert het 100-jarig bestaan van KLM met een bijzondere fototentoonstelling.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De fototentoonstelling is samengesteld door het Maria Austria Instituut, dat samen met het Stadsarchief Amsterdam foto's beheert en bewaart. Volgens samensteller en KLM-stewardess Cecile Ogink had het archief keuze uit maar liefst 250.000 foto's van alleen al het archief van KLM zelf. Maar ook foto's uit het eigen archief zijn gebruikt, van onder meer Paul Huf, Sem Presser en Carel Blazer.

Ogink: "Ik denk dat er voor iedereen een beeld bij is waardoor je ontroerd raakt of blij van wordt." Zo zijn er foto's van nationale en internationale beroemdheden, zoals Johan Cruijff in een lege DC-8, B.A. van The A-Team die naast een KLM-helikopter op Schiphol door fans wordt toegejuicht en zangeres Ella Fitzgerald in de aankomsthal met een KLM-tas.

Maar de bezoeker maakt ook een tijdreis door periodes waar de stewardessen er nog heel anders bij gekleed bij liepen, er gerookt mocht worden aan boord en waar beveiliging geen issue was: de beroemdheden werden gewoon aan de voet van de vliegtuigtrappen opgewacht door het publiek.

Koninklijk

Een fototentoonstelling over de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij zou natuurlijk niet compleet zijn zonder foto's van leden van het Koninklijk Huis. Zo zijn koningin Juliana, prins Bernhard en prinses Beatrix ook te zien op of in een van de vele KLM-toestellen die de maatschappij in de vloot heeft gehad.

'Let's Fly Away!' in het Stadsarchief Amsterdam is nog tot 6 oktober te zien, de dag voor de honderdste verjaardag van KLM.