'Kunst en vliegwerk': 100 jaar KLM in Nederlands Transport Museum

NIEUW-VENNEP - Op 7 oktober viert KLM haar honderdjarig bestaan. Hoe het feest er op de dag zelf uitziet, houdt de maatschappij nog geheim, maar ook in aanloop naar de verjaardag wordt al het een en ander gevierd. Zo heeft KLM al een feestje met de koning gevierd (inclusief omstreden vliegshow) en is er een speciale postzegel uitgegeven. Het Nederlands Transport Museum wijdt er een hele expositie aan, met de toepasselijke naam 'Kunst en vliegwerk'.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De man achter de tentoonstelling is Thijs Postma uit Hoofddorp, met zijn 85 jaar net iets jonger dan de maatschappij. Hij schilderde en tekende in acht maanden tijd de hele vlootgeschiedenis van KLM bij elkaar. Verspreid door het museum hangen maar liefst zestig werken.

Postma deed vroeger zaken met Martinair en Transavia. Zo ontwierp hij eerdere zogenaamde 'liveries', de beschildering van de vliegtuigen van die twee maatschappijen. Met KLM heeft hij minder succes. De luchtvaartmaatschappij toonde ook deze keer geen interesse in zijn tenstoonstelling ter ere van KLM.

Mailtje

"Ik heb KLM een mailtje gestuurd dat ik dit project ging starten", zegt Postma, "het antwoord van KLM was: we doen dit jaar niks met illustraties." Op de vraag of de kunstenaar het dan niet iets te veel eer vindt voor de maatschappij, antwoordt hij: "Ach, ik doe het voor het museum en voor mezelf."

Veel tijd om van zijn werk na te genieten heeft Postma niet. Hij is alweer aan de slag met het volgende kunstproject: honderd jaar Fokker voor Kunstfort Vijfhuizen. "32 tekeningen. Maar dat is genieten. Ik geniet juist van mijn werk!", aldus Postma.

Het werk van Thijs Postma is nog het hele jaar in Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep te bekijken.