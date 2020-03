Terugkijken: Laatste Boeing 747-400 van KLM landt op Schiphol

Op Schiphol landt straks voor het laatst een lijnvlucht met een Boeing 747-400 van KLM. KLM heeft nog zeven van dit soort toestellen, maar worden vanwege de coronacrisis allemaal per direct met pensioen gestuurd. De laatste aankomst van de 747 was hier exclusief live te zien. Bekijk hieronder de beelden terug. De landing is vanaf 20.00 minuten te zien.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Sinds 1971 was de Boeing 747 hét vlaggenschip van KLM. Alle versies van het toestel die de maatschappij had, de Boeing 747-200, -300 en -400, werden door de jaren heen trots gebruikt in allerlei reclameuitingen. Er is nog een opvolgers gebouwd door Boeing, de 747-8, maar in dat toestel heeft KLM geen interesse gehad. De oude jumbo's worden vervangen door Boeing 777's en 787's.

"Kom niet naar Schiphol"

De Koninklijke Marechaussee, de politie en de gemeente Haarlemmermeer gaan bij alle spottersplekken rondom Schiphol streng handhaven. Er wordt gevreesd voor een grote toestroom van vliegtuigspotters die de laatste Boeing 747 van KLM willen zien landen. Maar iedereen die naar een landingsbaan komt, kan worden weggestuurd of beboet.

Abrupt einde

De passagiersversie van de Boeing 747-400 zou tot volgend jaar mei doorvliegen met als laatste lijnvlucht de KL714 uit Paramaribo. Het was de bedoeling dat KLM eervol afscheid zou nemen 50 jaar trouw vliegen met de Boeing 747, maar door de coronacrisis komt er een abrupt einde aan de jumbo. De komende tijd staat nagenoeg de hele vloot van KLM stil. De aangepaste dienstregeling is ongeveer 10 procent van de normale vluchtuitvoering.

KLM houdt vier vrachtvarianten van de Boeing 747-400. Die vluchten worden uitgevoerd door dochtermaatschappij Martinair Cargo.