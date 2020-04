Boeing 747 tijdelijk terug in dienst bij KLM voor medische luchtbrug

KLM gaat de komende zes tot acht weken een extra luchtbrug opzetten tussen Schiphol en China om medische apparatuur te vervoeren. Daarvoor wordt de Boeing 747-400 terug in gebruik genomen. Alle passagiers-747's waren sinds eind maart door de coronacrisis vervroegd met pensioen gestuurd, maar KLM haalt nu twee zogenaamde 'combi's' terug voor de extra vrachtvluchten.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Op zondag 29 maart landde er voor het laatst een KLM-Boeing 747-400 met passagiers op Schiphol. De aankomst trok veel kijkers rondom Schiphol en op een speciale livestream op NH Nieuws. Voor veel fans, personeel en passagiers was het iconische toestel een favoriet en kwam het versnelde afscheid als een donderslag bij heldere hemel. Vanwege de coronacrisis moet KLM het grootste deel van de vloot voor langere tijd parkeren. Daarbij vielt het doek definitief voor de Boeing 747-400.

Combi

Twee combi-varianten van de Boeing 747 worden nu toch weer in gebruik genomen. Het achterste deel van het passagiersdek is extra vrachtruimte. Die ruimte blijkt nu toch van levensbelang te zijn om medische apparatuur tussen de VS, Europa en China te kunnen vervoeren.

KLM zal vanaf maandag 13 april twee keer per week naar Beijing en drie keer per week naar Shanghai vliegen met de 747's. De maatschappij zette al Boeing 777's en 787's in die normaal voor passagiers worden gebruikt voor speciale vrachtvluchten naar China. De 747's zullen de komende zes tot acht weken extra worden ingezet.

De luchtbrug is een samenwerking tussen KLM, Philips en de Nederlandse overheid.