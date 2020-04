Eerste KLM-Boeing 747 met honderdduizenden mondkapjes aangekomen op Schiphol

SCHIPHOL - Vanochtend is op Schiphol de eerste passagiers-Boeing 747-400 van KLM geland met daarin honderdduizenden mondkapjes, 30.000 isolatiejassen, 30.000 veiligheidsbrillen en andere medische goederen uit China. De oude 747's waren vorige maand eigenlijk al vanwege de coronacrisis afgedankt, maar twee jumbo's zijn toch weer terug in dienst genomen voor medisch vrachtvervoer.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

In plaats van passagiers zat de Boeing 747 vol met de medische goederen afkomstig uit China. De Boeings die voor de luchtbrug worden gebruikt zijn de zogenaamde combi-varianten. Het achterste deel van het passagiersdeel is in het toestel omgebouwd tot vrachtruim. KLM is de enige maatschappij ter wereld die nog dit soort 747's gebruikt.

Morgen en woensdag landen er weer twee KLM-Boeings met medische goederen uit China, als onderdeel van de luchtbrug. De komende 5 dagen worden er onder meer miljoenen mondmaskers verwacht.

12 miljoen mondmaskers

Tot nu toe hebben KLM en het ministerie van Volksgezondheid al 12 miljoen mondmaskers, honderdduizenden handschoenen, veiligheidsbrillen, isolatiejassen en honderden infusiepompen naar Nederland gehaald.