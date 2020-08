KLM's City of Nairobi op weg naar Californische slopershamer

SCHIPHOL - Opnieuw is er een afgedankte Boeing 747-400 van KLM vertrokken naar de woestijn in Californië om te worden gesloopt. Rond 10.00 uur zette de 27-jarige 'City of Nairobi' vanaf Schiphol koers naar de Verenigde Staten en zal na een tussenstop in Chicago eindigen in de gortdroge Mojavewoestijn. De uitgefaseerde toestellen volgen elkaar snel op, nadat KLM de 747 vanwege de coronacrisis uit de passagiersvloot heeft moeten halen.

De 'City of Nairobi' - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Op Schiphol staan nu nog maar vier van de ooit 22 Boeing 747-400's van KLM hetzelfde lot af te wachten. Drie daarvan zijn wel tijdelijk weer gaan vliegen, maar zonder passagiers. De toestellen bleken nog geschikt te zijn om vol te laden met medische vracht en worden nog tot en met oktober ingezet voor vluchten tussen Schiphol en China. Volgens een woordvoerster van KLM neemt de vraag naar medische hulpgoederen af en hebben ze genoeg aan de vrachtruimte die de Boeing 777's en 787's bieden. Stewardessen In plaats van passagiers wordt in sommige gevallen op een groot deel van de stoelen een doos met mondkapjes geplaatst. Tijdens zo'n vrachtvlucht met een passagiers-Boeing 747 gaan dan ook zes stewards en stewardessen mee die over de vracht moeten waken. Mocht de cargo vlam vatten, dan zijn er drie bemanningsleden nodig om de brand te blussen. Omdat de bemanning ook verplicht moet rusten, wisselen ze elkaar tijdens de vlucht af. Omdat de 'City of Nairobi' bij het deel van de vloot hoorde zonder extra laadruimte, was er voor dit toestel geen nut meer. De Boeing is inmiddels begonnen met de oversteek van de Atlantische Oceaan en zal uiteindelijk achtergelaten worden op Mojave Air and Space Port. Daar komt het naast tientallen andere uitgefaseerde vliegtuigen te staan en worden bruikbare delen eraf gehaald en verkocht aan andere maatschappijen.

Een vliegtuigkerkhof in Mojave, Californië - NH Nieuws/Doron Sajet

De gewone man De keuze voor de snelle uitfasering van de Boeing 747 is een logische. Het toestel is oud, duur, onderhoudsgevoelig, vervuilend en lawaaiig. Voor klagende omwonenden van Schiphol kan de uitfasering niet snel genoeg gaan. Maar de Boeing 747 is ook zeer geliefd. De jumbo met de iconische bult maakte vliegen voor de gewone man mogelijk. Met de komst van het toestel waren er opeens vliegtuigen die gevuld konden worden met honderden passagiers die de hele wereld overvlogen. Inmiddels zijn de tweemotorige opvolgers prima in staat om met net zoveel passagiers, maar met minder brandstofverbruik hetzelfde te presteren.

NH Airtime: Nog éénmaal een rondje met de 'Queen' - NH Nieuws/Doron Sajet