Het was dit weekend muisstil op de sportvelden, behalve bij VV Alkmaar

De handbalsters van SEW Westfriesland zouden afgelopen weekend twee wedstrijden spelen voor de Europa Cup tegen het Spaanse Club Balonmano Remudas Isla de Gran Canaria. Wegens quarantaineverplichtingen besloten de Westfriezen niet af te reizen naar Spanje, maar de twee wedstrijden in Nederland te spelen. Eén vleugel in het Van der Valk hotel in Hoorn was afgehuurd zodat beide teams daar in een bubbel konden doorbrengen. Maar alle moeite bleek voor niets te zijn geweest.

De honkballers van de Amsterdamse Pirates hadden de titel voor het grijpen: ze stonden met 2-0 voor in de Holland Series tegen Neptunes uit Rotterdam. In de honkbalcompetitie wordt geen kampioen aangewezen. "Het is het eerlijkste denk ik", zegt Max Clarijs, catcher bij de club. "Hoe vervelend het ook is, want ik denk dat we een goede kans hadden om de titel te pakken."

Ook topsport

De voetbalsters van VV Alkmaar staan zoals gezegd wél op het veld. Dat de hoogste competities bij het voetbal wel doorgaan, vinden de andere clubs moeilijk te begrijpen. "Onze meiden trainen ook 13 uur in de week en geven alles voor hun sport.", zegt Den Kelder van SEW.

Trainer van VV Alkmaar Corina Dekker snapt die argumenten. "Ik denk dat als je hockeyt en je staat net zoveel op het veld, dat je dat ook ziet als topsport. Dan snap ik ook wel dat vraagt 'waarom voetbal wel en wij niet'. Ik ben blij dat ik die vraag niet hoef te beantwoorden."

Voor de voetbalsters is er alleen nog veel onduidelijk. In de eredivisie voor mannen worden de voetballers elke week getest, dat is bij de vrouwen nog niet het geval. "Het is nog onduidelijk. Dat testen is nog best een prijzig dingetje", zegt Dekker. Per week zal dat duizend euro gaan kosten voor de clubs. "Dat wordt nog een lastig verhaal."