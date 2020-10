Dikke streep door amateurvoetbal, betaald voetbal gaat verder in lege stadions

DEN HAAG - In tegenstelling tot het amateurvoetbal gaat het betaalde voetbal door, maar dat blijft voorlopig gebeuren zonder publiek in de stadions. Het kabinet heeft dinsdagavond besloten om die maatregel, bedoeld om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, te verlengen.

Alle competities voor amateurteamsporters worden stilgelegd. Eind september besloot het kabinet om voor zeker drie weken bij alle sportwedstrijden geen publiek toe te laten.

Tijdens de laatste speelronde in de eredivisie voor de interlandperiode waren de stadions leeg en ook was al duidelijk dat komend weekeinde weer zonder publiek gevoetbald gaat worden. In de eerste divisie zijn al twee speelrondes afgewerkt voor lege tribunes. De regering verlengt die maatregel nu tot nader order.

Wat er met de tweede divisie en de eredivisie voor vrouwen gaat gebeuren is nog onbekend.