Pirates teleurgesteld over abrupt einde Holland Series: "Had het graag volgend jaar afgemaakt"

AMSTERDAM - Waar veel sporten in de beginfase van het seizoen zaten, waren de honkballers van Pirates Amsterdam bezig met de ontknoping van het honkbaljaar. Het team had goede papieren om de Holland Series te prolongeren, maar daar werd een stukje voor gestoken. Voorzitter Koen Gijsbers noemt het besluit 'jammer'.

"Ik ben er wel teleurgesteld over", zegt Gijsbers in de radio-uitzending van NH Sport. "De kampioenschappen bestaan al sinds 1928 en het is nog nooit voorgekomen dat er geen kampioen is aangewezen. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog is er een kampioen geweest. Uiteindelijk doe je de sport niet om geen kampioen aan te wijzen, je doet het om de beste uiteindelijk te laten winnen. Het enige mooie is dat Pirates wel regerend Nederlands kampioen blijft."

'Goede hoop'

Pirates stond in de Holland Series 2-0 voor tegen de eeuwige aartsrivaal Neptunus uit Rotterdam. In een sensationele wedstrijd, kwam Pirates op 2-0, maar de avond daarna kwam de persconferentie. Toch had Gijsbers toen nog hoop. "Ik heb goede hoop", zei de voorzitter eerder deze week.