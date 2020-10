Pirates wil voorkomen dat Holland Series in het zicht van de haven stoppen: "Ik heb goede hoop"

AMSTERDAM - Na de afgekondigde maatregelen staat in de sportwereld veel op losse schroeven. Alle profteams kunnen doorgaan met hun trainingen en wedstrijden, maar honkbal valt onder de amateursport. Koen Gijsbers, voorzitter van Amsterdam Pirates, voelt dat het kwaad voor zijn club nog niet geschied is.

NH Sport/Rob Wanst

Gijsbers keek met een hoopgevend gevoel naar de persconferentie. "Wellicht is er een gesprek te voeren. Ik begrijp niet wat voetbal anders is dan hockey of honkbal. Kennelijk zijn er uitzonderingen mogelijk." Ondanks de vraagtekens die Gijsbers zet, snapt hij dat het kabinet genoodzaakt is om maatregelen te nemen. Maar daar zet hij wel zijn vraagtekens bij. "We moeten goed kijken waar de risico’s liggen. Ik denk dat die in topsportcompetities zeer beperkt zijn. Het gaat om kleine groepen en geen publiek en bij honkbal hebben we geen publiek. Ik heb enige vorm van hoop."

Lees ook Sport Honkbal: Amsterdam Pirates wint ook tweede wedstrijd in Holland Series

Honkbal loopt al op z'n einde Waar veel competities net pas begonnen zijn, kent het honkbal op dit moment de toetje van het seizoen. Pirates kwam maandagavond na een sensationele wedstrijd op een 2-0 voorsprong tegen Neptunus. De Amsterdamse honkballers hebben dus nog maximaal vijf wedstrijden te spelen in de Holland Series. "Ik hoop alleen dat we er geen vijf nodig hebben, want het gaat buitengewoon goed." De Holland Series gaan over de Best-of-seven, dus wie als eerste vier wedstrijden wint, is de kampioen. Het zou zelfs binnen twee wedstrijden al beslist kunnen zijn, mocht Pirates de komende twee wedstrijden winnen. Het zou dus extra zuur zijn als de honkballers hun competitie niet kunnen afmaken. "We zijn duidelijk de beste van Nederland ,maar ik zou het graag in een volledige competitie willen zien. Vorig jaar hebben wij de eerste drie wedstrijden verloren en die kans gun ik Neptunus dus ook wel."

Quote "Als je wint met het feit dat de competitie niet is afgemaakt, heb je alsnog een zuur gevoel" pirates-voorzitter KOEN GIJSBERS

Eerlijk winnen Afgelopen seizoen werden in Nederland ook alle sportcompetities abrupt afgebroken. Dat leidde in de eredivisie tot een hoop verontwaardiging. Zeker tussen Ajax en AZ, die op dat moment evenveel punten hadden. Voor een soortgelijke situatie in het honkbal is Gijsbers niet bang. "Ik hoop dat we eerlijk kunnen winnen. Als je wint met het feit dat de competitie niet is afgemaakt, heb je alsnog een zuur gevoel. Op die moment zijn wij de sterkste, maar het zijn nog een paar wedstrijden. Het is te hopen dat die gespeeld kunnen worden."

201012_SPORT_PIRATES_SERIES1 - NH Nieuws