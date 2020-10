Honkbal: Amsterdam Pirates wint ook tweede wedstrijd in Holland Series

ROTTERDAM - Amsterdam Pirates heeft de tweede wedstrijd in de Holland Series gewonnen. In Rotterdam werd het 7-3 voor de huidige landskampioen. Hierdoor staat het 2-0 in de Holland Series. De ploeg die als eerste vier wedstrijden wint, kroont zich tot kampioen van Nederland.

Pitcher Rob Cordemans begon bij Pirates op de heuvel. In Rotterdam kwam Neptunus met 2-0 voor, maar Pirates trok in de vijfde inning de stand gelijk. In de zevende inning kwam de ploeg van trainer Michael Duursma op een 3-2 voorprong. Een inning later maakte Neptunus weer gelijk. Uiteindelijk werd de wedstrijd in de elfde inning beslist. De Amsterdammers wisten vier keer te scoren en zo werd het 7-3.

Donderdag is in Rotterdam de derde wedstrijd in de Holland Series, maar met het oog op de nieuwe coronamaatregelen is het nog maar de vraag of die wedstrijd doorgaat.