Amsterdam Pirates rekent in eerste duel Holland Series af met 'rommelige aanloop'

AMSTERDAM - In de sport spreken we zelden van een zekerheidje, maar hier kunnen we moeilijk omheen. De Holland Series is bijna traditioneel het treffen tussen Amsterdam Pirates en Neptunus Rotterdam. Er zijn veel gelijkenissen met voorgaande jaren, maar in veel opzichten is deze editie ook totaal anders.

Pirates Amsterdam starten aan Holland Series - NH Sport / Stephan Brandhorst

De aanloop naar deze Holland Series verliep alles behalve gestroomlijnd. Veel teams kregen te maken met coronabesmettingen, waardoor de start steeds uitgesteld moest worden. "Het was rommelig", zegt Pirates-trainer Michael Duursma, die bezig is aan zijn eerste seizoen als eindverantwoordelijke in Amsterdam. Eigenlijk zou de eerste wedstrijd zaterdag gespeeld worden, maar vanwege het herfstweer kon dat niet doorgaan. Besloten werd dat zondag de Holland Series van start zouden gaan. Het feit dat er geen publiek bij de wedstrijd aanwezig was, zorgde bij Duursma voor een ander gevoel: "Het was meer een soort oefenwedstrijd. Voor de ene speler is het gemis van het publiek erger dan voor de andere."

De afgelopen vier edities gingen al tussen de teams uit Amsterdam en Rotterdam. Drie keer gingen de honkballers van Neptunus aan de haal, maar vorig jaar ging de zege naar de Amsterdammers. Na een 3-0 achterstand in wedstrijden, zette de ploeg een eindsprint in en draaide het de Holland Series honderdtachtig graden om. Pirates gaat door de zege aan de leiding met 1-0. De Holland Series gaan over de Best of 7. De eerste club met vier gewonnen wedstrijden, pakt de titel in het honkbal.