Eerste duel Holland Series prooi voor Pirates: "Heerlijk begin"

Dat het lang duurde voor de Amsterdammers punten konden maken, kwam volgens Duursma doordat zijn ploeg moeite had met eerste pitcher Diego Markwell van Neptunus. "Waar we hem doorgaans wel aardig door hebben, hadden we vandaag problemen", zegt de trainer op de radio bij NH Sport. "Zij speelden ook een goede defence. Uiteindelijk hebben we de wedstrijd toch in ons voordeel doen kantelen. In onze laatste slagbeurt scoorden wij twee runs."

"Vorig jaar was het natuurlijk anders, want toen kwamen we met 3-0 achter"

Door de zege staat zijn team met 1-0 voor in Holland Series. "Dat is zeker een mooi begin. Vorig jaar was het natuurlijk anders, want toen kwamen we met 3-0 achter. Wij zijn beter, maar we zijn erg aan elkaar gewaagd. Zij hebben in de competitie twee van de drie wedstrijden tegen ons gewonnen. Dat was aan het begin van het seizoen en dus al heel lang geleden. In de play-offs hebben we een keer tegen Neptunus gespeeld. Het begin is er in ieder geval en we gaan morgen weer vol goede moed naar Rotterdam."

Omdat het al oktober is en het weer steeds slechter wordt is het nog afwachten of alle wedstrijden wel kunnen worden gespeeld. "Het veld in Rotterdam ligt er aardig nat bij", weet Duursma. "Maar als het morgen droog blijft moeten we gewoon kunnen spelen. Dan moeten we dinsdagavond de persconferentie afwachten. Ik hoop dat we het huidige schema kunnen aanhouden. Er is eigenlijk geen ruimte voor uitloop. Er zijn natuurlijk nog wel wat inhaalmomenten, maar we moeten niet nog verder in oktober gaan spelen."

Of er een draaiboek is voor als de Holland Series worden stilgelegd door ofwel de corona-maatregelen ofwel het slechte weer? "Voor zover ik weet niet", zegt Duursma. "Ik wil niet te ver op de zaken vooruit lopen, maar mocht dat gebeuren dan moet daar op het bondsbureau een beslissing over worden genomen. Ik hoop echter dat we het gewoon op het veld uit kunnen maken."

Kampioen?

De trainer, die dit jaar voor het eerste aan het roer staat bij de Pirates, heeft in ieder geval vertrouwen in een goede afloop voor zijn ploeg. "We zijn in ieder geval in vorm en ik heb er gewoon veel vertrouwen in. Maar Neptunus is ook gewoon een goede ploeg. Kampioen? Er moet nog veel gebeuren en we hebben nog maar een wedstrijd gespeeld. Maar als we zo doorgaan hebben we in ieder geval een grote kans."

De resterende wedstrijden in de Holland Series zijn geprogrammeerd op 12, 15, 17, 18, 24 en 25 oktober.