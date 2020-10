ODIN '59-trainer Verdonkschot not amused met KNVB-besluit: "Belachelijk"

Voor ODIN '59 zou het extra zuur zijn als er niet kan worden gespeeld. De derdedivisionist uit Heemskerk werd tijdens de loting namelijk gekoppeld aan provinciegenoot FC Volendam. "Iedereen, op welk niveau dan ook, kijkt altijd uit naar de beker. Voor een amateurclub is dat toernooi in meerdere opzichten een opsteker. Commercieel gezien, want er zijn wat centjes te verdienen in deze moeilijke tijden. Maar daarbuiten geeft het de club ook een stukje aanzien en dat wordt je als club zijnde op dat moment afgenomen. Dat vind ik een trieste zaak", aldus de oefenmeester.

Hij hoopt vooral voor zijn spelersgroep dat de wedstrijd in december 'gewoon' door kan gaan. Ook in de Whatsapp-groep van de Heemskerkers werd er spijtig gereageerd op het nieuws dat de sensationele zege op Goes wel eens het laatste bekerduel van het seizoen kan zijn geweest. "Dat is - niet alleen voor ons, maar voor iedere club - heel moeilijk in te schatten. De gezondheid staat in deze natuurlijk voorop. Maar het is voor die jongens te hopen dat ze de wedstrijd tegen FC Volendam kunnen spelen."