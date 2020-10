KNVB-beker: Volendam op dinsdag tegen ODIN '59, Telstar dag later naar Almelo

ZEIST - De KNVB heeft vrijdagochtend het programma bekendgemaakt voor de eerste ronde van de KNVB-beker. Dinsdag 27 oktober speelt FC Volendam een uitwedstrijd tegen ODIN '59 (Heemskerk). Telstar neemt het een dag later in Almelo op tegen Heracles.

Het Oostzaanse OFC speelt dinsdag 27 oktober thuis tegen MVV. Tweededivisionist AFC uit Amsterdam komt een dag later in actie tegen Capelle. Ajax en AZ stromen pas in de tweede ronde in. De clubs zijn vrijgesteld van deelname aan de eerste ronde vanwege hun Europese verplichtingen.

Check hieronder het volledige programma van de eerste ronde in de KNVB-beker.