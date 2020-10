OFC haalt uit, Koninklijke HFC en DEM uitgeschakeld in KNVB-beker

HAARLEM - Koninklijke HFC is woensdagavond verrassend uitgeschakeld in de tweede voorronde van de KNVB-beker. sv OSS 1920 was aan de Spanjaardslaan met 1-0 te sterk. RKVV DEM verloor met dezelfde cijfers van Kozakken Boys, terwijl OFC korte metten maakte met DOS Kampen: 7-1.

Koninklijke HFC - sv OSS 1920

In Haarlem was het na tien minuten al raak voor de bezoekers uit Oss. Jos Peltzer was het eindstation van een snelle counter: 0-1. In het vervolg was tweede divisionist HFC de betere ploeg, maar HFC kreeg te weinig kansen om de gelijkmaker te produceren.

Het is een verrassende nederlaag voor de Haarlemmers, omdat sv OSS 1920 in de derde divisie speelt. Aan de andere kant had trainer Gertjan Tamerus zich vanwege een aantal corona-gevallen in de selectie nauwelijks op het bekerduel kunnen voorbereiden.