HFC is weer corona-vrij, maar Tamerus zit met 'grote onzekerheden' voor bekerduel

HAARLEM - Het zijn roerige weken voor Koninklijke HFC. Zo'n tweeënhalve week geleden kwamen meerdere coronabesmettingen binnen de selectie aan het licht. Dat betekent dat trainer Gertjan Tamerus flink moest puzzelen.

Pro Shots/Erich Snijder

De meeste spelers bij HFC staan maandagavond voor het eerst in meer dan twee weken weer op het veld. "De jongens die corona hadden, zijn nu klachten-vrij, dus die gaan weer beginnen." Dat betekent dat Tamerus opgelucht kan ademhalen. De competitiewedstrijd van HFC tegen Noordwijk en Kozakken Boys werden beide afgelast vanwege coronabesmettingen binnen de selectie. Alle spelers moesten uit voorzorg in quarantaine. Tijdens de afgelopen trainingen ontbraken nog tien tot twaalf spelers, omdat zij corona hadden of nog in quarantaine zaten.

Quote "De focus gaat van het voetballen af. Volgens mij is dat niet de bedoeling" voetbaltrainer Gertjan tamerus

Woensdagavond treedt HFC in de beker aan tegen O.S.S '20. "We hebben dan waarschijnlijk wel voldoende mensen. Maar ik baal ervan. We zijn uit ons ritme, dus het wordt afwachten hoe we voor de dag komen"" Tamerus wordt vanwege zijn trainersfunctie bij Telstar regelmatig getest op corona. Dat geldt niet voor zijn spelers. Een deel van hen moest daarom twee weken in quarantaine. "We hebben wel een groep die heel weinig getraind heeft. Een van de spelers die corona had, ging afgelopen weekend een stukje hardlopen en was binnen een paar honderd meter helemaal bek af. Zo hard kan het dus gaan."

Competitie stilleggen Dat corona inmiddels ook niet meer weg te denken is van de voetbalvelden, vindt Tamerus zorgwekkend. Enkele voorzitters in de Tweede Divisie hebben er dan ook op aangedrongen om de competitie voorlopig stil te zetten. "Als ik zie hoe onze laatste tweeënhalve week zijn geweest. Dan ben ik daar een groot voorstander voor. We zitten met grote onzekerheid, wie kan er wanneer trainen, wie is met wie in contact geweest." Daardoor is het voor Tamerus nu een administratieve rompslomp. Ook is het nog onduidelijk hoe fit de spelers terug zullen keren. "De focus gaat van het voetballen af. Volgens mij is dat niet de bedoeling", besluit Tamerus. Koninklijke HFC speelt woensdagavond in de tweede voorronde van de KNVB-beker om 20.00 uur tegen O.S.S '20