Coronageval bij Koninklijke HFC: "Geen invloed op wat er buiten de club gebeurt"

HAARLEM - De wedstrijd tussen Koninklijke HFC en Noordwijk is afgelast. Bij de club uit Haarlem is vrijdag een positieve coronabesmetting vastgesteld. " Na overleg met de GGD en de KNVB is besloten om de wedstrijd tegen Noordwijk niet door te laten gaan. Er is namelijk in de tussentijd ook contact met spelers en staf geweest", reageert trainer Gertjan Tamerus.

Tamerus wordt morgen getest bij Telstar en neemt in de tussentijd geen risico. "Ik ben niet echt bij deze spelers in de kleedkamer geweest, heel kort maar. Eigenlijk is het criterium dat je een kwartier of langer bij iemand in de buurt moet zijn geweest. Dat is niet echt het geval maar ik wacht morgen af, want dan weet ik ook meer."

Binnen de spelersgroep zijn er andere spelers met klachten. "Die zijn nog in afwachting van de uitslag van hun coronatest. Bij één of twee houd ik mijn hart vast. Ze zijn deze hele week niet komen trainen. Daarom verwacht ik niet dat er verder problemen zullen zijn."

"Dit is een waarschuwing voor de toekomst dat we ons nog beter aan de regels moeten houden"

HFC heeft gisteren voor het laatst getraind. "Aan de ene kant was er wel een beetje schrik in de selectie. Aan de andere kant wisten we niet zeker wat de uitslag was. We houden ons best wel strikt aan de regels. Veel jongens willen dat ook."

"We komen met weinig spelers in de kleedkamer", licht Tamerus toe. "We zijn niet in de kantine of het clubhuis. De besprekingen doen we zoveel mogelijk buiten. Helaas heeft het toch kunnen gebeuren. Dit is een waarschuwing voor de toekomst dat we ons nog beter aan de regels moeten houden."

Geen verwijt KNVB

Volgens Tamerus valt de KNVB niets te verwijten. "Er zijn volgens mij duidelijke richtlijnen vanuit de voetbalbond. Je moet de anderhalve meter altijd in acht nemen. Ik denk dat wij daar rekening mee houden. Het is ook niet zeker of de besmetting is opgelopen bij HFC. We houden ons aan de richtlijnen, dus dan zou het goed moeten gaan. Je hebt geen invloed op wat er buiten de club gebeurt."