Amateurclubs dreigen uit KNVB-bekertoernooi te worden gezet

Daarom worden aan het einde van deze maand alleen de bekerduels afgewerkt waarin clubs uit het betaalde voetbal elkaar treffen. Als de vier weken durende maatregel wordt verlengd, is het bekertoernooi voor de amateurs voorbij. In dat geval gaan de profclubs waar ze tegen zouden spelen automatisch door naar de volgende ronde. Over een mogelijke financiële compensatie voor de amateurs is nog niet gesproken, aldus een woordvoerder van de KNVB.

Drie Noord-Hollandse amateurclubs

Op 31 oktober wordt al geloot voor de tweede bekerronde. Op dit moment zijn er met OFC, ODIN '59 en AFC nog drie Noord-Hollandse amateurclubs in de race.