Eredivisie voor voetbalsters ook stilgelegd, KNVB-beker gaat door

Het kabinet besloot dinsdag om alle sportcompetities voor in ieder geval vier weken stil te leggen. Het is een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen voor het betaald voetbal wordt een uitzondering gemaakt. Het geldt dus niet voor de eredivisie vrouwen.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateur- en vrouwenvoetbal bij de KNVB, betreurt het besluit van het stilleggen van de competitie."De noodzaak voor strengere maatregelen in de gehele samenleving is helder. We zijn ook tevreden dat na alle strenge voorzorgsmaatregelen die het betaald voetbal heeft getroffen de continuïteit van de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie geen gevaar loopt. Dat de Vrouwen Eredivisie niet met dit besluit is meegenomen, vinden we echter wel teleurstellend."

KNVB-beker mannen

Het toernooi om de KNVB-beker kan ook doorgaan, zo leerde de KNVB bij navraag bij het ministerie van VWS. Althans; de wedstrijden waarbij geen amateurclubs meedoen. De wedstrijden waarbij amateurteams zijn betrokken, zoals het duel tussen ODIN '59 en FC Volendam, worden uitgesteld naar 1 en 2 december. De amateurs mogen de komende vier weken namelijk niet in groepsverband trainen. Onderlinge wedsrijden tussen betaald voetbalclubs worden afgewerkt op 26, 27 en 28 oktober.