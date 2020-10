Telstar blijft wedstrijden spelen, Jong Telstar niet: "Jongens opleiden wordt moeilijk zo"

Het beloftenteam speelde dinsdagavond, onder leiding van Edgard Davids, een oefenwedstrijd tegen Koninklijke HFC uit Haarlem . Voor beide teams is het voorlopig de laatste wedstrijd, in ieder geval voor de komende vier weken. Telstars trainer Andries Jonker is 'blij' dat het profvoetbal niet wordt stilgelegd, maar vindt het heel spijtig voor het amateurvoetbal.

Telstar speelt de wedstrijden, net als afgelopen weken, voorlopig zonder publiek. "Dat is betrekkelijk dramatisch qua inkomsten en het is ook dramatisch voor de sfeer. Maar daar komen we wel overheen. Het gaat nu om overleven in deze fase. Ondanks dat het de laatste tijd ongelooflijk goed en gedisciplineerd is gegaan in de Nederlandse stadions."

'Elke tien eurocent omdraaien'

Het is voor Telstar niet te hopen dat de periode zonder publiek erg lang zal gaan duren. "We heben het wel moeilijk, laat dat duidelijk zijn. Het is een strijd, er wordt nu op elke tien eurocent bezuinigd, vorig jaar was dat op elke euro. We proberen te schrapen wat er te schrapen valt om te kunnen overleven. Daar hebben we vertrouwen in en doen we ons uiterste best voor, maar het is niet makkelijk."

Wat het beloftenteam betreft, hoopt Jonker dat de KNVB snel duidelijkheid geeft over de vraag óf er in groepen van vier getraind mag worden en hoe dat dan uitgevoerd kan worden.