Keeper Odin'59 kreeg 17 pingels te verduren: "Wist niet welke hoek ik moest kiezen"

HEEMSKERK - Het was een bizar avondje voor keeper Joost Meendering van Odin '59. Pas na 34 penalty's wist de club uit Heemskerk de Zeeuwse tegenstander Goes uit de KNVB Beker te knikkeren. "Op een moment wist ik eigenlijk niet meer wat ik moest doen, welke hoek ik nou moest kiezen", vertelt hij op NH Radio.

In totaal wist hij er slechts twee van de zeventien te stoppen. "Bij twee zat ik er wel nog aan, maar die kon ik er niet uittikken. De rest zat er allemaal gewoon goed in", vertelt hij tegen in het radioprogramma Spitstijd tegen Aart van Eldik.

Toen Jelle Klap van Goes de 34e strafschop op de vuisten van Meendering schoot, kon de ploeg hun geluk niet op. "De ontlading was heerlijk, want de spanning was zo groot na al die penalty's." Toch was er van een echt goed feest geen sprake. "In de bus moesten de mondkapjes alweer op en de volgende dag moest iedereen gewoon weer aan het werk. Rond twee uur waren we uiteindelijk thuis en om zeven uur ging het wekkertje weer", vertelt de parttime keeper, parttime accountmanager.

'Door bekeren'

De amateurploeg uit Heemskerk moet zich in de eerste officiële wedstrijd van het hoofdtoernooi van de KNVB Beker langs FC Volendam knokken. Of een dergelijke stunt dan weer mogelijk is, blijft de vraag. "Laten we het hopen", sluit Meendering af.