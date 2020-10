ODIN'59 bekert verder na mega penalty-serie; ook AFC door in KNVB-beker

SPAKENBURG - Na een serie van liefst 34 strafschoppen heeft ODIN'59 zich toegang verschaft tot het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De Heemskerkers rekenden in Zeeland af met Goes. AFC klopte dinsdagavond op sportpark De Westmaat Spakenburg met 1-0.

Goes - ODIN'59

ODIN'59 speelde in Zeeland 1-1 tegen Goes. Thom de Vries maakte in de blessuretijd van de eerste helft de enige Heemskerkse treffer. Een kwartier voor tijd kwam de thuisploeg op gelijke hoogte

Ook na de verlenging was er geen winnaar, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Dat werd een uitermate lange zit. Na liefst 34 penalty's kwam ODIN'59 als winnaar uit de bus. Als beloning speelt de derde divisionist in de eerste ronde van het hoofdtoernooi thuis tegen de profs van FC Volendam