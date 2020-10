Man (55) die basisschool Grootebroek binnenreed vandaag voor de rechter

De man reed op 1 juli dit jaar de basisschool binnen terwijl daar in de gymzaal een afscheidsavond voor leerlingen plaatsvond. Hij was op dat moment onder invloed van alcohol, en had een conflict met de school. Directeur Jan van Berkum van de scholenstichting waaronder de basisschool valt, bevestigde dat destijds aan NH Nieuws. De man zou woedend zijn omdat zijn zoon en een vriendje in het nieuwe schooljaar niet meer bij elkaar in de klas zouden zitten.

Daags na het binnenrijden werd het besluit genomen om het betreffende kind over te plaatsen naar een andere school. Zijn zoon was niet aanwezig bij de eindmusical, omdat hij niet in groep acht zat. Volgens de moeder van het kind wist de verdachte niet dat er een viering gaande was.

Geschokt

Leerlingen, ouders en omwonenden reageerden geschokt op het nieuws. De aanwezige kinderen en ouders werden halsoverkop naar een naburige school geloodst, waar ze werden opgevangen. "Er gebeurt hier eigenlijk nooit iets, als je dan ziet dat ineens een auto een school binnenrijdt, dat verwacht je niet."