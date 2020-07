Basisschool en moeder nemen met pijn in het hart beslissing: "Zoon gaat naar andere school"

GROOTEBROEK - De zoon van de 55-jarige man die woensdagavond basischool t' Palet in Grootebroek binnenreed, wordt overgeplaatst naar een andere school. "Je bent al gauw het zwarte schaap. Dat geldt zowel voor het kind als de moeder", vertelt directeur Jan van Berkum aan NH Nieuws. Ook lijkt het erop dat de vader niet wist dat er een eindfeest aan de gang was.

De beslissing om de jongen van school te halen is vandaag uiteindelijk samen met de moeder gevallen, vertelt de schooldirecteur. "Wij dachten daar hetzelfde over." Hij beschrijft het gesprek van vandaag als volgt: "Zowel moeder als zoon zitten als slachtoffer tegen over je. Dat is mensonterend om te zien. Met pijn in het hart hebben we uiteindelijk de keuze gemaakt."

Donderdag werd bekend dat de vader vermoedelijk de school binnenreed omdat hij woedend was over het besluit van de school om zijn zoontje en een vriend uit elkaar te halen.

Slachtofferhulp

Vandaag kwam de groep ouders met kinderen die woensdag aanwezig waren ook weer naar de school. "We hebben een film over schoolkamp gekeken en tijd vrijgemaakt om over alles te praten. Mensen zijn erg blij met de wijze waarop we ermee om zijn gegaan", aldus Van Berkum. De school biedt samen met de GGD slachtofferhulp aan alle ouders en kinderen aan.