Man die school Grootebroek binnenreed verdacht van poging tot moord

Daarnaast wordt hem ook vernieling en beschadiging van het gebouw en ook bedreiging ten laste gelegd. De man kwam vermoedelijk tot zijn daad uit woede over het uit elkaar halen van zijn zoon en zijn vriendje. Op het moment dat hij de school binnnenreed was er een eindfeest van groep acht aan de gang.



Volgens de schooldirecteur zou de man mogelijk niet hebben geweten dat er mensen in de school aanwezig waren. Toch denkt het OM dat er wel degelijk sprake is van opzet gezien de aanklacht. Het voorarrest van de man werd afgelopen vrijdag nog verlengd, waardoor hij minimaal twee weken vast blijft zitten.

De schade aan de school is naar verwachting uiterlijk volgende week weer hersteld, zo laat directeur Jan van Berkum weten.