Ook recreatiegebied het Twiske 's nachts op slot in strijd tegen illegale feesten

OOSTZAAN - Recreatiegebied het Twiske gaat 's nachts volledig op slot in strijd tegen illegale feesten, die daar regelmatig worden georganiseerd. Ook wordt het verboden om geluidsapparatuur mee te nemen het gebied in.

Dat maakt de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zojuist bekend. Het verbod op geluidsapparatuur geldt voor de hele dag. 's Nachts gaat het hele gebied op slot. Het verbod geldt niet voor passanten en bestemmingsverkeer.

Een soortgelijk verbod ging twee weken geleden al in de veiligheidsregio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland in. Daar vallen onder meer het Haarlemmermeerse Bos en recreatiegebied Spaarnwoude in. Afgelopen zomer zochten voornamelijk jongeren deze gebieden op om illegale feesten te organiseren.

Illegale feesten

In het Twiske werden de afgelopen weken volgens de veiligheidsregio meerdere keren illegale feesten georganiseerd.

Eerder dit jaar werd het recreatiegebied al meerdere keren afgesloten in verband met extreme drukte.