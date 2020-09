Nachtelijk verbod moet illegale feesten in Kennemerland en regio Amsterdam terugdringen

HAARLEMMERMEER - De veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Kennemerland gaan een zwaar middel inzetten in de strijd tegen illegale feesten in natuurgebieden en parken. Het wordt verboden om die plekken 's nachts te bezoeken.

Deze en andere maatregelen van de Veiligheidsregio's gaan komende zondag om 18.00 uur in. Het besluit is genomen omdat het aantal coronabesmettingen, vooral ook onder jongeren, drastisch blijft toenemen.

Nog veel onduidelijk

Ondanks de strengere maatregelen om illegale feesten tegen te gaan is er nog veel onduidelijk. Zo is nog niet bekend welke plekken precies worden afgesloten in de nacht en hoe er precies gehandhaafd gaat worden.

Handen vol

De Veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Haarlemmemeer hebben hun handen vol aan jongeren die de coronamaatregelen beu zijn en op zoek gaan naar illegale feesten. Zo moest de politie de afgelopen maanden ingrijpen bij een feest in het Haarlemmeerse Bos waar honderden jongeren in juni elkaar opzochten. En ook op een stadsstrand in Amsterdam was het die maand raak.

Een maand later greep de politie in bij feesten in het Amsterdamse Bos en in het recreatiegebied Spaarnwoude. En in augustus en september was het opnieuw raak in Amstelveen en Halfweg.