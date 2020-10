Een jaar na de boerenprotesten wordt de balans opgemaakt: "We hebben weinig bereikt"

NOORD-HOLLAND - Precies een jaar geleden gingen de boerenprotesten van start. Aanleiding was een uitspraak van Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) dat de veestapel gehalveerd moest worden om het stikstofprobleem op te lossen. Volgens organisator van de protesten Ad Baltus was de uitspraak de druppel die de emmer deed overlopen en voelen boeren zich al jaren in de hoek gedrukt. Hij maakt de balans op na een jaar actievoeren.

Op 1 oktober zetten in de vroege ochtend honderden boeren met hun tractors koers richting het Malieveld in Den Haag. Baltus herinnert zich die ochtend nog goed: "We stonden met z'n vijven te wachten bij een rotonde. Ik was even bang dat we straks met een handjevol boeren in Den Haag zouden aankomen", blikt hij terug.

"Maar toen zag ik in de verte een paar zwaailampjes aankomen en uiteindelijk reden we met 150 collega's richting Den Haag. Dat was wel mooi. We hebben die dag onze boodschap duidelijk kunnen maken", vertelt de boer lachend.