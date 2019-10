Vandaag boerenprotest bij provinciehuis in Haarlem: dit gaat er gebeuren

HAARLEM - Boeren uit de hele provincie trekken later vanochtend - al dan niet op trekkers - richting Haarlem. Ze zijn het niet eens met de huidige stikstofregels: die moeten wat hun betreft van tafel of worden opgeschort. Maar hoe groot wordt dit protest nu eigenlijk, en gaat het overlast veroorzaken? NH Nieuws praat je bij.

📹 LIVE Het protest van de boeren is rond de klok van 11.00 uur live te zien bij NH Nieuws. Volg het protest via onze app of site!

Naar verwachting gaan er zo'n 100 tot 150 trekkers richtings de provinciehoofdstad. Hoeveel boeren er exact komen protesteren, is nog onduidelijk: een groot gedeelte zal ook met de auto of het openbaar vervoer komen.

De provincie gaat vanaf 13.00 uur praten over de stikstofregels. De gemeente Haarlem verwacht dat de boeren tussen 11.00 en 15.00 uur arriveren bij het provinciehuis. Die gehele tijd is de Dreef, waar het provinciehuis staat, afgesloten voor al het verkeer. Dat zal voor problemen zorgen in Haarlem.

Overlast

Naar verwachting hebben weggebruikers minder last van het protest dan twee weken geleden. De boeren hebben aangegeven 'geen herrie te willen schoppen'. Ook zullen ze de snelwegen vermijden en buiten de spits rijden. Mogelijk kan het verkeer op sommige knoop- of knelpunten alsnog vast gaan lopen door de trekkertocht.

De agrariërs zijn niet tevreden over het stikstofbeleid van de provincie. "Zij hebben in hun wijsheid op 8 oktober besloten om de regels nog iets strikter aan te pakken dan de landelijke politiek", vertelde boer Ad Baltus gisteren aan NH Nieuws. "Wij vinden dat een stiekeme actie, achter de rug om van de agrariër."

De Noord-Hollandse boeren hebben een manifest opgesteld om hun protest kracht bij te zetten. Die zullen ze vanmiddag aan de provincie overhandigen. "Wij verwachten dat de regels geschrapt worden."

Andere provincies

Ook bij provinciehuizen elders in het land worden protesten verwacht, door een oproep van landbouworganisatie LTO Noord aan haar 14.000 leden. Volgens een woordvoerder van de regio Oost worden er bij het provinciehuis in Zwolle en Arnhem zeker tussen de 400 en 500 boeren verwacht. In Assen wordt ook rekening gehouden met zeker 400 boeren. In Limburg protesteren agrariërs niet vandaag, maar morgen.

Vrijdag protesteerden boeren al bij provinciehuizen in Noord-Brabant en Friesland. In Friesland zijn vervolgens de stikstofmaatregelen geschrapt.