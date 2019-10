Opnieuw massale protestactie boeren: "Met meer dan 100 trekkers naar het provinciehuis"

NOORD-HOLLAND - Vanuit meerdere regio's in de provincie zullen boeren maandag opnieuw actie gaan voeren. Ze zijn van plan om op trekkers richting het provinciehuis in Haarlem te gaan, om daar wederom te protesteren tegen de regels die door de provincie zijn opgesteld. Naar verwachting komen er meer dan honderd boeren in actie.

De boeren zijn het niet eens met de provinciale beleidsregels over stikstof en willen dat die van tafel verdwijnen of anders worden opgeschort.

Ad Baltus, boer in Zuid-Beemster, heeft de actie op touw gezet en krijg veel steun van collega's in de omgeving. "Vanuit Beverwijk zullen er zo'n 80 tot 150 trekkers richting Haarlem rijden. Dit gebeurt rond 11.00 uur. Daarna bezetten we met z'n allen het plein aldaar. Landelijk wordt het ons al heel moeilijk gemaakt en de provincie doet er nog een schepje bovenop", legt hij uit.

'Trots'

Ingrid de Sain uit Schellinkhout laat aan mediapartner WEEFF weten dat ook zij meedoen met de actie. "Er staan heel veel dingen op de planning. In een nacht en dag tijd hebben we meer dan honderd trekkers verzameld. Daar ben ik heel trots op."

De boeren zijn niet van plan om 'rotzooi te gaan trappen' in Haarlem. "Maar we zijn het zat dat mensen achter een bureau in een kantoor het beleid voor ons bepalen", aldus Ingrid. "We willen een duidelijk statement maken. Ons vertrouwen in de politiek is weg, en omdat we geen vertrouwen hebben nemen we nu zelf het heft in handen. Zeker nu we de steun van het publiek hebben."

De provincie gaat maandag om 13.00 uur praten over de stikstofregels. De LTO heeft spreektijd gekregen, in tegenstelling tot de boeren zelf. "Wij kregen gister pas te horen dat het probleem aankomende maandag behandeld wordt. Wij hadden te kort tijd om ons daar in te schrijven voor spreektijd. Ik ben er best wel pissed over dat wij hier niet op tijd over geïnformeerd zijn."

Woensdag nieuwe protestactie

Ook woensdag voeren de boeren weer een protestactie. Dan vertrekken zij opnieuw richting Den Haag, waar zij willen protesteren op het Binnenhof. Ingrid kan daar zelf niet bij zijn, maar heeft wel meegeholpen met de planning van deze actie.

De Texelse boer Marco Zoetelief is wel van de partij. "Bij het laatste protest in Den Haag waren wij met veertien trekkers. Dit zijn er voor woensdag al 25. Ook is het totaal aantal personen dat meegaat naar Den Haag nu opgelopen naar ongeveer 65, terwijl dit er de vorige keer 20 waren."

"Er is zoveel gebeurd de afgelopen tijd, dat we de maandtermijn die gesteld is niet af willen wachten", gaat Zoetelief verder tegenover WEEFF. "Ze luisteren niet naar ons, dus moeten we samen met elkaar gaan doen op onze manier. De vorige keer hebben we namelijk echt wat teweeg gebracht. We willen echter nog niet laten weten wat we precies gaan doen in Den Haag."



Naast de protestactie van de boeren wordt maandag ook bekend welke route de boeren voor woensdag zullen rijden.