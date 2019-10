Boeren willen demonstreren op Binnenhof

NOORD-HOLLAND - Protesterende boeren willen woensdag 16 oktober actievoeren op het Binnenhof in Den Haag en het RIVM in Bilthoven. De precieze plannen voor die dag worden later bekendgemaakt, zegt Marc van den Oever van actiegroep Farmers Defence Force.

Volgens de Gelderlander willen boeren en andere actievoerders gaan kamperen op het Binnenhof tot hun eisen zijn ingewilligd. Van den Oever wil dat niet bevestigen. Voor de boeren koers zetten naar Den Haag, willen ze in Bilthoven langs bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze zijn het niet eens met de stikstofberekeningen van het instituut.

Van den Oever verwacht meer deelnemers dan bij de manifestatie op 1 oktober toen honderden boeren bijeenkwamen op het Malieveld in Den Haag. Op de wegen zullen de gevolgen van de actie merkbaar zijn, denkt hij. "We kijken of we nog een recordje kunnen meepakken", zei hij tegen het ANP.