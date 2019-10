Honderden protestboeren nemen shortcut via strand: "Stoppen is geen optie!"

TEXEL - Omdat veel wegen richting Den Haag vastlopen of geblokkeerd zijn, komen boeren met creatieve oplossingen om tóch hun bestemming te bereiken. Een grote groep gaat nu via het strand naar de hofstad. Eén van hen is de Texelse akkerbouwer Marco Zoetelief.

"We gaan nu het strand op! Ik heb nog maar één middelvinger van iemand langs de kant naar me opgestoken gekregen; de rest steekt zijn duim op", vertelt Zoetelief. Volgens hem rijden er op dit moment zeker 250 trekkers over het strand. "Nederland weet nu wel wie we zijn."

Imposant

Hij vertrok vanmorgen, net als heel veel andere boeren uit de provincie, om 04.00 uur bij een logeeradres naar Den Haag om te protesteren op het Malieveld.

"Dit is echt heel erg imposant", roept Zoetelief door de telefoon. Stiekem is hij aan het rijden én bellen: hij zit zijn eentje in zijn 'wat oudere trekker'. Voor en achter hem rijden tientallen andere boeren uit Noord-Holland, onder meer veertien van Texel.



Volgens de Texelaar rijdt er zelfs een politieagent vóór de colonne uit. "Hij zei dat we straks vaststaan bij Den Haag. We gaan toch proberen om via het strand bij Scheveningen binnen te komen. Stoppen is voor ons geen optie!"

De akkerbouwer van pootaardappelen, suikerbieten en uien herhaalt dat hij diep onder de indruk is van al zijn collega's en de Nederlanders die ze steunen. "Ook diep respect voor de medeweggebruikers. We gaan namelijk massaal door rood. Alle kruisingen werden vrijgehouden en mensen staan met hun duim omhoog naast hun auto."

"Wauw! Ik zie Scheveningen liggen! We zijn er bijna", roept Zoetelief. "Iedereen weet weer wat boeren zijn en waar we toe in staat zijn."