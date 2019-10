Boeren protesteren ook voor NOS-gebouw: "We zijn klaar met de media"

HILVERSUM - Naast Den Haag is er ook een boerenprotest voor het gebouw van de NOS op het Mediapark in Hilversum.

Er zijn zo'n 120 boeren aanwezig. De boeren protesteren over verschillende onderwerpen. Onder meer de groeiende overheidsbemoeienis is hen een doorn in het oog. Ook de stikstofproblematiek, waardoor boeren hoogstwaarschijnlijk minder mogen uitstoten, is een probleem.

Het protest bij de NOS gaat vooral over de beeldvorming over boeren in de media. De boeren vinden dat ze niet de juiste aandacht krijgen. "Radio en tv, het wordt tijd voor het eerlijke verhaal. En daar werken jullie niet aan mee", valt te lezen op een van de spandoeken voor het gebouw.

"We zijn klaar met de berichtgeving van de media", zegt een melkveehouder tegen mediapartner NOS. "Iedere keer die halve waarheden, het is eenzijdig. Boeren komen er niet netjes vanaf. We horen eigenlijk nooit iets over de kringloop die de landbouw heeft. In plaats van dat Nederland trots is op de boeren, worden we afgekraakt. De druppel loopt over en dat is vandaag."

Een deel van de boeren werd tijdens hun protest naar binnen geroepen om vanochtend hun verhaal te doen in een praatprogramma op NPO Radio 1. Na hun protest in Hilversum sluiten de boeren zich aan bij de protesten in Den Haag.