Texelse boer waarschuwt overheid: "Volgende keer Schiphol bezetten of voedselkraan dicht"

TEXEL - Als de regering geen actie onderneemt na het enorme protest van de boeren gisteren op het Malieveld, zullen er meer grote protesten volgen. Dat zegt de Texelse boer Marco Zoetelief in De Ochtendshow op NH Radio.

"We hebben ons punt gemaakt en nu is het aan Den Haag." Hij verwacht 'stiekem' dat de politiek op de oude voet door zal gaan, maar Zoetelief waarschuwt dat de boeren dat niet zomaar laten gebeuren.

Voedselkraan dicht

"De overheid heeft een duidelijk plan van ons gekregen, daar moeten ze zich aan gaan houden, want anders doen wij dit protest nog eens dunnetjes over", vertelt de Texelaar. "Dat kan via een protest op Schiphol of door de spreekwoordelijke voedselkraan dicht te draaien."

Hoewel slechts een vijfde van de voedselproductie van Nederlandse boeren in ons land blijft, denkt Zoetelief dat de gevolgen nog steeds wel merkbaar gaan zijn in de supermarkt. "Ik denk dat het best vervelend is als wij even stoppen met leveren."

Steun

De boer was gisteren overdonderd door de steun die hij heeft gekregen onderweg naar Den Haag. "Als ik zie wat we aan duimen omhoog hebben gekregen, mensen stonden te juichen voor ons. Dat is echt bizar, dat had ik nooit verwacht", vertelt hij. Het laatste stukje richting Den Haag deed hij samen met andere Texelse boeren over het strand: