Voorbereidingen voor nieuw boerenprotest in volle gang: "Stikstofregels moeten van tafel"

NOORD-HOLLAND - Het zijn drukke tijden voor de Noord-Hollandse boeren, want morgen organiseren ze wederom een groot protest tegen het stikstofbeleid. Zo'n 100 tot 150 agrariërs gaan - gedeeltelijk op trekkers - naar het provinciehuis in Haarlem, waar op regionaal niveau over de wetgeving wordt gepraat. De boeren willen niets liever dan dat de regels worden geschrapt.

"Ik kom vandaag amper aan werken toe", lacht boer Ad Baltus. "Ik heb geluk dat mijn zwager wil helpen, want ik heb nergens tijd voor."

Overlast beperken

Baltus hangt de hele dag aan de telefoon met de gemeente Haarlem, om hun protest in goede banen te leiden. Om de overlast voor anderen zo ver mogelijk te beperken, vertrekt de stoet trekkers pas na de ochtendstoet. "Ook willen we de snelweg zoveel mogelijk vermijden."

Gisteren kondigden de boeren hun nieuwe protest aan. Ze zijn niet tevreden met het stikstofbeleid van de provincie. "Zij hebben in hun wijsheid op 8 oktober besloten om de regels nog iets strikter aan te pakken dan de landelijke politiek", aldus Baltus. "Wij vinden dat een stiekeme actie, achter de rug om van de agrariër."

Lees ook: Opnieuw massale protestactie boeren: "Met meer dan 100 trekkers naar het provinciehuis"

Collega-boer Jack Rijlaarsdam is het roerend met hem eens. "De landelijke wetgeving is al nijpend en onrechtvaardig, en dan geeft de provincie ons nog een extra nekklap. Nou, dat past ons niet."

'Samen oplossen'

In Friesland kregen boze boeren het voor elkaar dat hun provincie de regels weer introk. "Dat sterkt ons", vertelt Baltus. "Het laat zien dat er voortschrijdend inzicht komt bij politici, dat ze beter willen kijken hoe we dit samen kunnen oplossen."

Lees ook: Honderden protestboeren nemen shortcut via strand: "Stoppen is geen optie!"

De Noord-Hollandse boeren hebben een manifest opgesteld om hun protest kracht bij te zetten. Die zullen ze morgen aan de provincie overhandigen. "Wij verwachten dat de regels geschrapt worden."

Het probleem met stikstof



Waar komt stikstof vandaan?

Stikstof komt van nature - in kleine hoeveelheden - voor. Het is onmisbaar voor het leven, maar in de afgelopen eeuw is de hoeveelheid verdubbeld. Dat komt o.a. door het uitvinden van kunstmest, de verbranding van fossiele brandstoffen, het verkeer, de scheepvaart en de luchtvaart.



Waarom is dat erg?

Het stikstofoverschot is volgens veel ecologen het grootste probleem van de Nederlandse natuur, omdat er planten- en dierensoorten door verdwijnen. Daarnaast komt stikstof in ons grondwater en de zee terecht en tast het de ozonlaag aan. Ook is het schadelijk voor onze longen.



En nu?

Er is in de afgelopen jaren al veel gedaan om de uitstoot van reactieve stikstof te verminderen, maar het is niet genoeg. Daarom besloot de Raad van State in mei dat de aanpak drastischer moet: geen enkel project dat bijdraagt aan nieuwe stikstofuitstoot, krijgt nog een vergunning. In Noord-Holland zijn daardoor zeker 650 projecten getroffen. Hoe de toekomst eruit ziet, is nog onzeker.